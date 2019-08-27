Президенты США и Ирана могут встретиться
Лидеры США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Роухани могут вскоре провести встречу. Об этом глава Белого дома заявил по итогам G7.
Вашингтон также пообещал не добиваться смены режима в республике. Более того, Дональд Трамп заявил, что хотел бы новой ядерной сделки с Тегераном взамен старой.
Лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон добавил, что встреча пройдет в ближайшие недели, пишут РБК.
В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе Россия, подписали договор. В рамках соглашения с Тегерана были сняты все ограничения. В обмен он пообещал отказаться ядерной программы. Однако уже в 2018 году Вашингтон вышел из сделки и вновь ввёл санкции.
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