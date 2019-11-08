На инвестора «Северного потока-2» повесили рекордный штраф

Польские антимонопольщики оштрафовали французскую компанию Engie на рекордную сумму – 40,3 млн евро. Она является инвестором российского проекта «Северный поток-2».

В Польше не уточнили, были ли оштрафованы другие участники проекта, пишет ТАСС. Французский инвестор наказан за нежелание сотрудничать по делу о строительстве газопровода.

В Польше заявили, что это самый крупный штраф в истории службы. В Engie не согласны с наложенным взысканием и обжалуют его.

В 2018 году польский антимонопольный регулятор начал расследование против «Газпрома» и пяти международных компаний. По его мнению, «Газпром» без его согласия заключил сделку с ними, что могло привести к ограничению конкуренции. Ранее Польша помешала России и партнерам создать единую компанию-оператора для проекта. В результате оператором выступила «дочка» «Газпрома» - Nord Stream 2 AG. Европейские компании участвуют в строительстве как кредиторы.