К Ил-96 с делегацией Путина приблизились самолеты Швейцарии
Во время перелета во Францию к самолету Ил-96 специального летного отряда «Россия» подлетел истребитель Швейцарии. На борту судна находились пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.
Истребители расположились по обе стороны от самолета. Как пишет Lenta.ru, сопровождение длилось порядка пяти минут.
Кроме Пескова и Ушакова, на борту были журналисты из «кремлевского пула». Они направлялись освещать переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.
Аналогичный инцидент произошел в 2016 году. Истребители Швейцарии сопроводили самолет Путина по пути на саммит АТЭС.
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