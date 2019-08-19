К Ил-96 с делегацией Путина приблизились самолеты Швейцарии

Во время перелета во Францию к самолету Ил-96 специального летного отряда «Россия» подлетел истребитель Швейцарии. На борту судна находились пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Истребители расположились по обе стороны от самолета. Как пишет Lenta.ru, сопровождение длилось порядка пяти минут.

Кроме Пескова и Ушакова, на борту были журналисты из «кремлевского пула». Они направлялись освещать переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.

Аналогичный инцидент произошел в 2016 году. Истребители Швейцарии сопроводили самолет Путина по пути на саммит АТЭС.