Индийский премьер приедет в Москву на День победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что он с удовольствием приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретится с ним.

Моди подчеркнул, что он рад частым встречам с российским лидером, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня, передает РИА «Новости».

Ранее Кремль направил официальное приглашение на празднование юбилея Победы президенту США Дональду Трампу. В Вашингтоне такой жест восприняли с интересом.

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