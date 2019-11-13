Индийский премьер приедет в Москву на День победы

Индийский премьер приедет в Москву на День победы

Фото: Trend

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что он с удовольствием приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретится с ним.

Моди подчеркнул, что он рад частым встречам с российским лидером, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня, передает РИА «Новости».

Ранее Кремль направил официальное приглашение на празднование юбилея Победы президенту США Дональду Трампу. В Вашингтоне такой жест восприняли с интересом.

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