Индия одолжит России денег на развитие Дальнего Востока
Индия откроет для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока.
«Для того чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», – приводит заявление премьер-министра страны Нарендра Моди RT.
По словам политика, выдача кредита создаст стартовую площадку, с которой Нью-Дели будет расти и развиваться на Дальнем Востоке.
Ранее президент Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы со ставкой 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!