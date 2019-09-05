Индия одолжит России денег на развитие Дальнего Востока

Индия откроет для России кредитную линию объемом в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока.

«Для того чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», – приводит заявление премьер-министра страны Нарендра Моди RT.

По словам политика, выдача кредита создаст стартовую площадку, с которой Нью-Дели будет расти и развиваться на Дальнем Востоке.

Ранее президент Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы со ставкой 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке.