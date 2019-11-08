Школьников хотят кормить только российскими продуктами

Школьников планируют начать кормить лишь отечественной продукцией. С таким предложением выступили в Госдуме.

Депутаты предложили организовать обеды для учеников начальных классов с использованием только отечественных ингредиентов. Всю импортную продукцию из рациона извлекут.

Уже сейчас действуют ограничения на госзакупки импортных продуктов. Однако сейчас под это, как правило, подпадают: мясо, рыба, молоко.

В случае принятия предложения Госдумы, школьники увидят в своём рационе ещё и фрукты и овощи отечественного производства, пишут «Известия».

Однако депутатам стоило бы последить не только за страной-производителем продукции в школах, но и за ее качеством. Так в православной гимназии Иркутска 24 ученицы отравились в столовой в сентябре этого года. Дети почувствовали себя плохо после употребления пирожных