Игру с Путиным в главной роли запустили в Instagram

В соцсети Instagram появилась игра с главным героем президентом России Владимиром Путиным. Она приурочена ко дню рождения российского лидера.

Игру под названием «Путин Go» разработал проект «360». Пользователям предлагается управлять персонажем, которому нужно прыгать в определенный момент.

Он должен пройти три раунда. Герою, в частности, придется сразиться с президентом США Дональдом Трампом, журналисткой Ксенией Собчак и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Действие игры разворачивается на фоне Кремля, Москвы и российских просторов, передает телеканал «360». В качестве бонусов разработчики игры предлагают щенков алабая.

Напомним, 7 октября Путину исполняется 67 лет. Накануне он прогулялся по тайге с министром обороны Сергеем Шойгу: собирал грибы и поднимался в горы.