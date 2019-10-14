На идею Суркова изучать «путинизм» откликнулись в Кремле

Предложение помощника президента Владислава Суркова изучать «путинизм» как «политический лафхак» прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков согласился с идеей знакомиться с наследием главы государства, но не одобрил сам термин.

Он заявил, что название «путинизм» не импонирует ему, а слово «лайфхак» не знакомо, но при этом «невозможно умалять роль Путина» в истории страны и всего мира.

Отвечая на вопрос, есть ли у Путина своя идеология или называется ли его система действий идеологией, Песков сказал, что президент придерживается прагматичного подхода в интересах страны и каждого отдельно взятого гражданина, пишет «Интерфакс».

Ранее Сурков прокомментировал запуск рубрики «путинизм» в издании «Актуальные комментарии». Он назвал «путинизм» политическим «лайфхаком» и призвал исследовать его как идеологию.

В феврале Сурков написал статью, в которой говорил о создании «государства нового типа». Он назвал его «государством Путина».