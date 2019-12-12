Поддержана идея продажи льготных авиабилетов онлайн

Министерство транспорта России поддержало инициативу продавать льготные авиабилеты в интернете.

Как сообщил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, для этого нужно будет использовать базу данных Пенсионного фонда РФ, который является оператором льготных категорий граждан. Авиакомпании смогут перепроверять в режиме реального времени данные о фактическом наличии льгот у российских пассажиров.

В настоящее время такая схема прорабатывается. ПФР данную информацию подтвердили, сообщают «Известия».

Ранее стало известно о том, что в Госдуму направлено предложение разрешить студентам и аспирантам вузов до 30 лет покупать льготные авиабилеты на внутренних рейсах.

Данную инициативу поддержала Общероссийское объединение пассажиров. Там считают, что расширение льготной категории россиян может привести к росту числа перелетов по стране.

По словам экспертов, предложение может привести к росту конкуренции учащихся до 30 лет и людей из других льготных категорий, например пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, сообщают «Известия».

Читайте нас в мобильном приложении