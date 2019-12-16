Huawei прикрыли наклейкой «сделано в РФ» для импортозамещения

На импортозамещение по-российски обратили внимание пользователи соцсетей. В их поле зрения попали китайские коммутаторы Huawei с наклейкой Mayak «сделано в России».

Производитель – ООО «НПП МАЯК». Компания образована в 2017 году и позиционирет себя как разработчик и поставщик оборудования для IT и телекоммуникаций.

Как заметили россияне, под наклейкой Mayak кроется название китайского бренда. На этикетке указано, что произведено в России для продажи в Беларуси, РФ и Казахстане. Пользователи предположили, что впоследствии госкомпании покупают такую технику по программе импортозамещения по завышенной цене.

Пользователь Twitter с ником «Тузик с грелкой» написал: «Это же удобно, купил китайское устройство за копейку, сделал для него железный гроб, наклеил свою этикетку и продал любимому государству за миллион».

Ранее сообщалось, что российский генерал менял этикетки и выдавал китайскую технику под видом российских разработок.

Читайте нас в мобильном приложении