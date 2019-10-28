В РФ хотят построить частные СИЗО с душем в каждой камере

Москва может стать пилотным регионом, где создадут частные изоляторы. Они рассчитаны для обвиняемых по предпринимательским статьям.

Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. По ее словам, на мысль о создании частных СИЗО в России экспертов подтолкнул зарубежный опыт. Предприниматели выразили готовность на условиях государственно-частного партнерства профинансировать строительство СИЗО.

Она напомнила, что бизнесмены до решения суда содержатся под арестом в СИЗО. Необходимость создания изоляторов обусловлена «сложными условиями» пребывания в них, а именно отсутствием материально-бытового обеспечения, отвечающего требованиям гигиены и санитарии, качественного питания и медобслуживания.

Инициативу предпринимателей поддержали несколько депутатов Госдумы, пишет ТАСС.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков предлагает изменить норму по площади для заключенных с 4 квадратных метров до 10. Он считает необходимым сделать душ в каждой камере, чтобы принимать его не один раз в 10 дней, а ежедневно.

Ранее сообщалось, что число находящихся под стражей в российских следственных изоляторах снизилось. Впервые в истории РФ оно составило не более 100 тыс. человек.