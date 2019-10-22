Число заключенных в России рекордно снизилось

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.

По сравнению с прошлым годом (100 581 человек) по состоянию на 1 октября в СИЗО находится 98 301 человек.

При этом численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение текущего года снизилась еще на 6%, до 434 тысяч человек. Наибольшее снижение зафиксировано в Свердловской области, Пермском крае и Красноярском крае, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в СИЗО № 1 «Матросская тишина» четверо арестантов отравились наркотиками, их госпитализировали. Это второй случай в этом году – в предыдущий раз двое заключенных скончались.