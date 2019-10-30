США все еще хотят помешать достроить «Северный поток-2»

Первый замгоссекретаря Джон Салливан выразил надежду на то, что США еще удастся помешать России достроить «Северный поток-2».

«Я обеспокоен тем, что мы можем оказаться на той стадии, когда у русских есть ресурсы и возможность достроить газопровод вне зависимости от того, что мы будем делать, и наложение санкций их не остановит. То есть это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод. Но я не считаю, что мы уже достигли этого момента», — сказал Салливан на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост посла США в РФ.

Как передает РИА «Новости», он также отметил, что рассмотрение экологической безопасности газопровода в Дании не займет много времени, и возможные возражения со стороны Дании будут сняты.

Ранее Дания разрешила строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне. Эта страна оставалась последней, кто сдерживал прокладку газопровода.

До этого разрешения выдали Германия, Финляндия и Швеция. Запуск газопровода намечен на конец 2019 года. На постройку участка через датские воды потребуется пять недель.