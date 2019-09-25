США не хочет помогать Украине в одиночку

Президент США Дональд Трамп призвал Европу начать оказывать помощь Украине. Вашингтон не хочет нести основную нагрузку в вопросе выделения денег.



«Почему Германия не тратит больше денег? Почему этого не делает Франция? Почему другие страны Европы не оказывают Украине более весомую помощь? Почему это всегда делают США?», - сказал Трамп.

Соединённые Штаты будут и впредь задерживать выделение средств Киеву до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны. Об этом заявил американский лидер журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

При этом Трамп, комментируя сообщения в СМИ о заморозке выдачи Украине военной помощи в размере $400 млн сказал, что все средства «были в полной мере выплачены».



Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Американский президент хочет убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом.