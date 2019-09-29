Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».

Помимо разработчика, гостями выпуска станут Михаил Боярский и Тимур Батрутдинов.

Желающие попасть на съёмки этого эпизода могут узнать, как это сделать на специальной странице. Скорее всего, эпизод с Кодзимой появится в эфире вечером 5 октября, пишет «Игромания».

Ранее стало известно, что Кодзима представит новую игру Death Stranding на выставке цифровых развлечений и гик-культуры «Игромир-2019» в Москве.