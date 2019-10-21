В Ханты-Мансийске грузовик на скорости влетел в детский сад

В Ханты-Мансийске грузовик врезался в здание детского сада. Предположительно, у машины отказали тормоза.

Грузовик с землей влетел в стену, где находился медицинский кабинет. В момент аварии в саду были дети, но никто не пострадал.

Заведующая Инна Ярманова рассказала телеканалу «360», что «ущерба практически нет».

Очевидец аварии подтвердила, что на площадке во время инцидента никого не было, кроме девушки, которая забрала ребенка и шла к выходу. По ее словам, скорость грузовика составляла 30-40 километров в час и «было видно, что машина неуправляемая».

Ранее в Краснодаре из-за падения дерева в саду скончалась двухлетняя девочка.