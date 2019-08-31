Хакеры взломали Twitter основателя Twitter
Twitter-акканут одного из основателей Twitter Джека Дорси взломали неизвестные. Это произошло накануне.
По информации Lenta.ru, спустя 20 минут социальная сеть отреагировала на взлом. Сейчас доступ к аккаунту основателя восстановлен, а все оскорбительные твиты, которые успели опубликовать злоумышленники, удалены.
Ответственность за взлом взяла на себя группа Chuckling Squad. Она признавала свою причастность и к другим взломам.
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