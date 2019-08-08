Запад использует YouTube для рекламы незаконных митингов и призывов к беспорядкам в России

Очевидно, что действия администрации видеохостинга помогают США реализовать глобальный план по вмешательству во внутренние дела РФ.

3 августа соратники блогера Навального организовали в Москве незаконный митинг, сопровождавшийся массовыми беспорядками. Для этих целей команда блогера использовала все доступные медиаресурсы, в том числе и YouTube, который уже показал себя как площадку для антироссийской агитации.

Однако планы ФБК Навального провалились – жители многомиллионной столицы не захотели участвовать в незаконной акции. Тем не менее, 1500 человек, вышедшие на митинг, были настроены крайне агрессивно, и полиция была вынуждена задержать 600 человек, которые имели при себе ножи, баллончики и даже травматическое оружие.

Напомним, что якобы «мирные» активисты требовали допустить т.н. независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, несмотря на грубые нарушения закона (поддельные подписные листы). Примечательно, что многие из этих кандидатов работают в ФБК Навального или ведут трансляции на YouTube-канале «Навальный LIVE».

Становится понятно, что незаконные акции в России продвигают не только организаторы, но и силы извне. Так, принадлежащий Google видеохостинг YouTube транслировал эфиры только тех блогеров и журналистов, которые открыто поддерживали Навального и его кандидатов. А вот эфиры журналистов Илиаса Меркури и Леси Рябцевой были заблокированы еще до начала трансляции.

Ранее, в 2018 году, YouTube под видом рекламы стал продвигать ролики Навального, где блогер призывал к участию в митинге 9 сентября. Именно на эту дату был назначен Единый день голосования. Прокуратура расценила это как нарушение закона и вмешательство в выборы, ведь любая агитация за сутки и в день голосования запрещена.

Но спустя год YouTube взялся за старое, и по мере приближения ЕДГ усиленно продвигает пользователям контент с несанкционированных митингов.

По данным из доклада профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойло, действия Google и YouTube являются лишь звеном в цепи вмешательства американского правительства во внутренние дела России.

С 2008 года для организации госпереворота в стране Запад стал вербовать и финансировать местных активистов, которые искали сторонников через соцсети. Одновременно на российских чиновников обрушился шквал критики с целью дискредитировать правительство РФ. То есть, извне США воздействуют на страну с помощью санкций, а изнутри блогеры публикуют выгодную Западу заказуху.

Похожим способом устраивались госперевороты в эпоху так называемой «арабской весны», когда для вербовки и управления использовались Twitter и Facebook. Эти соцсети не стали популярными в России, а вот YouTube пришелся по вкусу россиянам.

Сегодня эта площадка стала популярнее многих телеканалов, поэтому Вашингтон использует ее в качестве оружия для «цветных революций».

Вызывает вопросы тот факт, что администрация YouTube на свое усмотрение дает эфиры «нужным» блогерам, блокируя трансляции неугодных, продвигая агитационные видео и распространяя призывы к массовым беспорядкам в России.

Пока не ясно, последует ли обращение Генпрокуратуры руководству Google в связи с цензурированием контента, однако уже сейчас видно, что YouTube настойчиво продвигает интересы определенных заказчиков.