Под Хабаровском пьяный отец застрелил маленького сына

Под Хабаровском пьяный отец застрелил маленького сына

Фото: Kikioline.ru

В Хабаровском крае 31-летний мужчина застрелил своего малолетнего сына. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 21 декабря мужчина у себя дома в селе Гаровка-2 выстрелил из ружья в сторону сына, от полученных ранений тот скончался.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уже установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Разрешительных документов на изъятое ружье у него нет», — сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее пьяный спасатель в Подмосковье застрелил соседку в окне.

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