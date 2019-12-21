Под Хабаровском пьяный отец застрелил маленького сына
В Хабаровском крае 31-летний мужчина застрелил своего малолетнего сына. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
По версии следствия, 21 декабря мужчина у себя дома в селе Гаровка-2 выстрелил из ружья в сторону сына, от полученных ранений тот скончался.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уже установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Разрешительных документов на изъятое ружье у него нет», — сообщили в СУ СКР по региону.
Ранее пьяный спасатель в Подмосковье застрелил соседку в окне.
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