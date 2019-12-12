Губернатор Петербурга пообещал ученым 87 млн рублей

Финансовую поддержку от властей Санкт-Петербурга получат более 1700 молодых ученых, заявил губернатор города Александр Беглов в ходе XXIV Петербургской Ассамблеи молодых ученых и специалистов. Для этого будет выделено 87 миллионов рублей.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», по словам губернатора, конкурсы — это хороший старт для молодежи. К тому же, многие лауреаты смогут претендовать на гранты и премии президента РФ, добавил Беглов.

Ранее так называемую «губернаторскую премию» в 10 тысяч рублей выплатили врачам и учителям Иркутской области. Правда, эту сумму затем вычли из их же зарплат.

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