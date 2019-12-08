«Грузовик» Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции — модулю Harmony в 15:47 по Москве.
Корабль доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.
Ранее сообщалось, что NASA приобретет два места на российских кораблях «Союз», чтобы доставить своих астронавтов на МКС.
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