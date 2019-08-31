Грузии и Южной Осетии необходим конструктивный разговор

МИД России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

В министерстве отметили, что провокационные действия были осуществлены на фоне неоднократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы, пишет РБК.

Югоосетинская сторона выполняет все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения.

МИД призывает стороны к конструктивному обсуждению спорных вопросов и предотвращению реагирования на инциденты.

Ранее, госдепартамент США призвал Россию отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление сделала глава госдепартамента Морган Ортагус в годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию.