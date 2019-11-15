США грозят Египту санкциями за покупку российских Су-35

Египет ждут негативные последствия, в том случае если страна приобретет российские истребители Су-35. Пентагон и госдепартамент США, по обыкновению грозят санкциями.

В соответствующем обращении госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35. Новые контракты с Москвой в сфере вооружения как минимум затруднят сотрудничество США и Египта, пишет «Газета.Ру».

По данным СМИ, Россия подписала с Египтом контракт на поставку более двадцати истребителей Су-35. Соглашение рассчитано на сумму около $2 млрд, а поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в навязывании ракетных комплексов С-400 по всему миру. В Вашингтоне считают, что таким образом усиливается международное влияние Москвы, а американское ослабевает. США сравнили продажи С-400 с популярностью во всем мире советского автомата АК-47.

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