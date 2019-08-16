Гренландия ответила Трампу на желание купить остров
Власти Гренландии прокомментировали навязчивое желание президента США Дональда Трампа приобрести самый большой остров.
«У нас хорошее сотрудничество с США, и мы рассматриваем информацию как проявление заинтересованности в инвестировании в нашу страну. Конечно, Гренландия не продается», — заявила глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.
Президент Трамп не один раз выражал желание приобрести Гренландию и даже поручал своим адвокатам проработать правовую сторону сделки. Датские власти сочли это намерение шуткой, а бывший пресс-секретарь Минобороны РФ Виктор Баранец полагает, что приобретение острова может стать поводом для вооруженного конфликта, сообщает Ura.ru.
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