Гренландия ответила Трампу на желание купить остров

Власти Гренландии прокомментировали навязчивое желание президента США Дональда Трампа приобрести самый большой остров.

«У нас хорошее сотрудничество с США, и мы рассматриваем информацию как проявление заинтересованности в инвестировании в нашу страну. Конечно, Гренландия не продается», — заявила глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.

Президент Трамп не один раз выражал желание приобрести Гренландию и даже поручал своим адвокатам проработать правовую сторону сделки. Датские власти сочли это намерение шуткой, а бывший пресс-секретарь Минобороны РФ Виктор Баранец полагает, что приобретение острова может стать поводом для вооруженного конфликта, сообщает Ura.ru.