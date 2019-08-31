Гренландия уже не так категорично против продажи

Некоторые депутаты Гренландии начали задумываться о продаже острова и просчитывать все плюсы от сделки. США предлагают выплачивать четыре миллиарда датских крон ежегодно.

Сейчас у Гренландии есть реальный выбор между дотациями из Дании и деньгами США. Уже сейчас остров находится под защитой американской базы ВВС.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей заинтересованности купить остров, его советники сочли эту идею экономически выгодной.

Гренландия крупнейший остров земли. Население острова 57 тысяч в основном это коренные жители-эскимосы. Гренландия - автономная территория в составе Дании, с 2009 года имеет широкие права. Получение этих прав рассматривалось многими жителями острова как шаг к независимости. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности решаются в Копенгагене, пишет Лента.ру.

Ранее, власти Гренландии удивило навязчивое желание президента США Дональда Трампа приобрести самый большой остров. «У нас хорошее сотрудничество с США, и мы рассматриваем информацию как проявление заинтересованности в инвестировании в нашу страну. Конечно, Гренландия не продается», — заявляла глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.