Greenpeace: бумажные пакеты вредны для экологии

Бумажные пакеты не являются альтернативой в вопросе экологии пластику.

Как сообщил эксперт программы российского отделения Greenpeace «Ноль отходов» Дмитрий Нестеров, при производстве бумажного пакета выбросов в атмосферу происходит на 70% больше и в 50 раз больше загрязняющих веществ попадает в водоемы.

«Оптимальный вариант, если использовать пакеты, как переходную меру, то только с добавлением вторички и развитием раздельного сбора», — сказал эколог.

Он отметил, что в России не производятся пакеты с добавлением вторсырья. При этом программой «Ноль отходов» предусматривается полный отказ от одноразовых вещей, в том числе бумажных пакетов, сообщает РИА «Новости».

По словам Нестерова, самый простой способ избежать появления мусора — это не допускать его производства.

Тем временем, Россия увеличивает объем закупок отходов из пластика, а макулатуру, наоборот, продает все больше. При этом переработчики говорят о нехватке вторсырья.

Основная причина – отсутствие раздельного сбора мусора.

В прошлом году импорт вторсырья составил более $20 млн — на 32% больше, чем в прошлом году. Об этом говорят данные таможенной статистики.

Система раздельного сбора мусора в России только начинает работать. По данным Greenpeace, 94% мусора пока отправляется на свалку, а не сортируется

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