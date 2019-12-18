Границы непризнанной ЛНР расширили на всю Луганскую область

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) установила границы, включив в свой состав всю Луганскую область по состоянию на начало конфликта в Донбассе в 2014 году. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали все находившиеся в зале парламента депутаты.

Документ был внесен на рассмотрение главой ЛНР Леонидом Пасечником. Законопроект о расширении государственной границы до административных границ Луганской области поддержали 38 депутатов, передает телеканал «360».

Теперь закон должен подписать глава ЛНР. После этого документ вступит в силу.

Ранее аналогичный закон приняла самопровозглашенная Донецкая народная республика. Она установила границы в пределах Донецкой области на 2014 год.

Напомним, Луганская народная республика создана 27 апреля 2014 года после начала конфликта в Донбассе. Примерно в то же время образовалась Донецкая народная республика. Киев не признает ни ДНР, ни ЛНР. Украинские власти считают, что повстанцам помогает Россия. Москва отрицает обвинения.



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