Граждан двух стран признают носителями русского языка автоматом

Правительство разработало и внесло в Госдуму законопроект, который разрешает автоматически признавать украинцев и белорусов носителями русского языка. Это упрощает процедуру получения российского гражданства.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон о гражданстве. В случае его принятия у граждан Украины и Беларуси отпадет необходимость проходить собеседование при подаче заявления на российский паспорт, пишет «Интерфакс». Специальные комиссии будут без экзамена свободно владеющих русской речью иностранцев признавать носителями языка.

Сейчас иностранцев признают носителями русского языка, если они или их родственники ранее проживали или проживают на территории РФ, но обязательным требованием является прохождение собеседования. Экзамен проводится в разной форме – в виде тестирования или с использованием аудио- или видеоматериалов.