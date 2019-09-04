Под градом огня: Донбасс снова обстреляли украинские военные

Под градом огня: Донбасс снова обстреляли украинские военные

sm-news.ru

Украинские силовики открыли огонь из минометов по городу Докучаевск и селу Ленинское. Таким образом, они снова нарушили режим перемирия.

Как рассказали в самопровозглашенной ДНР, обстрелы начались в 19.30. Их совершили военные 35-й бригады морской пехоты из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет РИА Новости.

По мнению властей в Донецке, обстрелы могут быть связаны с тем, что в скором времени должна пройти встреча представителей лидеров стран «Нормандской четверки». В Минске они должны обсудить выполнение минских соглашений.

Ранее замглавы народной милиции ДНР Эдуард Батурин сообщал, что украинская сторона не разводит силы и средства на линии соприкосновения, чтобы не отказываться от активных боевых действий в случае необходимости

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Теги:
Места: Украина, ДНР
События: война
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