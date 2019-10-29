США готовы защищать месторождения в Сирии

Американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, вооружённые силы США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии и будут давать серьёзный отпор любым силам, которые будут им угрожать.

При этом Соединенные Штаты также не намерены допускать на месторождения и военных России и Сирии. Цель американских военных состоит в том, чтобы данными месторождениями могли пользоваться союзные им курдские «Демократические силы Сирии», пишет «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии. Они оставили их на границе, вынуждая воевать с турками.