В готовой еде Healthy Food обнаружили сальмонеллу

В продукции, которая представлена в вендинговых автоматах Healthy Food, обнаружена сальмонелла. Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 2 млн. рублей.

Ведомство завершило эпидемиологическое расследование летних отравлений в Москве после употребления готовой еды из вендинговых автоматов. По итогам около 84% исследованных проб пищевых продуктов не отвечали требованиям по микробиологическим показателям.

Так, например, «в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что вспышка заболевания была локализована, а новых случаев отравлений не зарегистрировано, сообщает «ТАСС».

Ранее в Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом домашнего производства, купленным у одного производителя. Один человек скончался в больнице.