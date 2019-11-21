РФ готова предоставить Малайзии данные по катастрофе MH17

Россия готова предоставить Малайзии имеющиеся у неё данные по катастрофе о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, это поможет малайзийским коллегам быть более информированными, «чем того хотели бы остальные участники следственной группы».

«Как я понимаю, о том, какие данные мы передавали в совместную следственную группу, Малайзию не информировали, поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов», - сказал Лавров по итогам переговоров с малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой, пишет «Russia Today».

Глава МИД России отметил, что Малайзия не участвовала в Совместной следственной группе, а другие участники расследования договорились между собой, что без общего согласования, в том числе с Украиной, они не будут публиковать никакую информацию о катастрофе.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что проведенное расследование трагедии MC 17 над Донбассом должно проводиться непредвзято и с участием всех заинтересованных стран. Однако Малайзия долгое время не получала доступа к уликам.

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