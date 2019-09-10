У Госсовета Удмуртии мужчина поджог себя во имя родного языка
В Ижевске мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
Сейчас он находится в больнице с ожогами почти 100% тела.
По данным местных СМИ, пострадавшим стал 79-летний заслуженный деятель Удмуртии, известный в Ижевске общественник Альберт Разин. Он пытался совершить акт самосожжения в защиту родного языка и принес с собой плакат «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть».
Сессию Госсовета, которая должна была состояться 10 сентября, в связи с происшествием перенесли на 24 сентября, пишут «Такие дела».
Ранее сообщалось, что с горящего в Питере теплохода спасли не всех.
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