У Госсовета Удмуртии мужчина поджог себя во имя родного языка

В Ижевске мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Сейчас он находится в больнице с ожогами почти 100% тела.

По данным местных СМИ, пострадавшим стал 79-летний заслуженный деятель Удмуртии, известный в Ижевске общественник Альберт Разин. Он пытался совершить акт самосожжения в защиту родного языка и принес с собой плакат «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть».

Сессию Госсовета, которая должна была состояться 10 сентября, в связи с происшествием перенесли на 24 сентября, пишут «Такие дела».

Ранее сообщалось, что с горящего в Питере теплохода спасли не всех.