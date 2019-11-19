Госпитализирован актер Игорь Верник
Российского актера и телеведущего Игоря Верника госпитализировали с острым панкреатитом. Это второй случай ухудшения состояния артиста за месяц.
Верник сам приехал в одну из больниц Москвы из-за боли в желудке. После обследования 56-летнего актера положили в вип-отделение с панкреатитом, передает «Пятый канал».
8 ноября Верника с репетиции спектакля доставили в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза. Он жаловался на боли в пояснице и онемение ноги.
Верник – радио- и телеведущий, актер, учредитель Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «АРТИСТ». Сыграл в фильмах «Мастер и Маргарита», «Жара», «Любовь в большом городе 2» и других.
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