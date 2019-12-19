Госпитализирован 88-летний Михаил Горбачев

С воспалением легких госпитализирован президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщил сам 88-летний политик.

«Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», - рассказал он НСН.

Горбачев - первый и единственный президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС. В настоящее время он является президентом Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований.

На пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря был задан вопрос об оценке действий Горбачева при распаде СССР. Глава государства ответил, что не видит смысла в ней, а все вопросы территориальной целостности решены.

Ранее Горбачев рассказал об основной ошибке Запада, приведшей к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами.

Читайте нас в мобильном приложении