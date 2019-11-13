В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции

Российские парламентарии скептически отнеслись к заявлению украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы о готовности снять санкции.

Сенатор Андрей Климов призвал Киев помнить, что Украина не является центром мировой политики. «Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть, у них психика уравновесится. Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. <…> Они — захолустье, окраина», — сказал он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек уверен, что ограничительные меры против Москвы останутся в силе. «Учитывая, что под условием снятия <…> Киев подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, можно с уверенностью сказать, что санкции с нашей страны не снимут никогда», — заявил народный избранник.

Он посоветовал Кулебе «не рассыпаться в пустых обещаниях», так как Россия не станет обменивать свои территории на улучшение отношений с Украиной.

Как сообщил депутат Виктор Водолацкий, для украинских властей не существует принципов нравственности. «Кулеба говорит: мы готовы к отмене санкций, но хотим получить хорошую компенсацию. <…> Они готовы сегодня продавать свои взгляды и ценности», — сказал он.

Сенатор Сергей Цеков посоветовал украинским коллегам начать выстраивать нормальные отношения с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее парламентарии и дипломаты России дали отрицательный ответ на призыв Североатлантического альянса передать контроль над Крымом Украине.

Так, по мнению замглавы МИД Андрея Руденко, «МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда».

Свое мнение по «крымскому вопросу» также высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он посоветовал альянсу заниматься вопросами, которые напрямую касаются его компетенций. А подобные заявления назвал открытым покушением на территориальную целостность и суверенитет страны.

В свою очередь, депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что натовские комиссии — «не указ» России.

О невозможности вести нормальную работу с Россией, пока не решен «крымский вопрос», организация заявила на заседании комиссии Украина-НАТО в Киеве. Для сотрудничества Москве нужно «изменить поведение» на международной арене и вернуть Украине контроль над Крымом, убеждены в Североатлантическом альянсе.

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