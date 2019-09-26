В Госдуме оценили идею узаконить «домохозяйку»
Профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку и начислением трудового стажа предложили узаконить в России. В Госдуме предложение назвали привлекательным.
Предлагается установить оплату, равную прожиточному минимуму, а также делать дополнительно выплаты на каждого ребенка в семье, младше 14 лет.
В Госдуме отнеслись к инициативе с интересом, но отметили, что пока реализовать ее вряд ли получится. Так как нельзя забывать о гендерном равенстве, ведь бывает, что мать продолжает работать, а отец ухаживает за ребенком, пишет Лента.ру.
Ранее правительство России одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года.
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