В Госдуме оценили идею узаконить «домохозяйку»

Профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку и начислением трудового стажа предложили узаконить в России. В Госдуме предложение назвали привлекательным.

Предлагается установить оплату, равную прожиточному минимуму, а также делать дополнительно выплаты на каждого ребенка в семье, младше 14 лет.

В Госдуме отнеслись к инициативе с интересом, но отметили, что пока реализовать ее вряд ли получится. Так как нельзя забывать о гендерном равенстве, ведь бывает, что мать продолжает работать, а отец ухаживает за ребенком, пишет Лента.ру.

Ранее правительство России одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года.