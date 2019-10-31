В Госдуме отреагировали на стратегию США по сдерживанию РФ

Стратегия американских военных по сдерживанию России подразумевает нападение на Крым и Дальний Восток. Такой сценарий6 по мнению Москвы, не принесет им ощутимого результата, эта теория неприменима и «похожа на бред сумасшедшего».

Напомним, что американское издание Foreign Policy написало, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» РФ и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.

По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, США является супердержавой и имеет значительные силы, но в случае нападения потери будут с обеих сторон.

Он отметил, что есть большая разница между безнаказанным обстрелом Ирака или Ливии, и войной со страной, которая способна очень быстро доставить ядерную боеголовку прямо в центр Вашингтона, пишет «РИА Новости».

Модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.