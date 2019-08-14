Госдума решила запретить езду на машинах «предельного» возраста

Депутаты Госдумы предложили установить предельный возраст эксплуатации для автомобилей. Производители машин эту идею поддержали, а водители – раскритиковали.

Соответствующее письмо направлено Комитетом Госдумы по промышленности в Минтранс и Минпромторг. О каких машинах и «предельном возрасте» идет речь, там не говорится.

В Минпромторге заявили, что выводить из оборота старую технику лучше всего путем принятия мер стимулирования автолюбителей на приобретение новых машин.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов сказал «Коммерсанту», что идея запрета трудно реализуема. Он напомнил, что машины двухлетнего возраста могут иметь пробег в сотни тысяч километров.

Координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко сказал: «На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег».

На сегодняшний день в России из 60,5 млн машин 20,9 млн страше 15 лет, еще 10 млн были произведены более 10 лет назад.