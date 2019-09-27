Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов. Их подозревают в нарушениях российского законодательства.

Проверке подвергнутся: «Meduza», «Русская служба BBC», «МБХ медиа», «Голос Америки», «Радио Свобода», Facebook и Google. Говорить о дальнейших решениях в их отношении пока рано, работа по этим компаниям ведется.

Ранее Роскомнадзор выявил политическую рекламу в сервисах Google, Facebook и Youtube. Нарушения происходили во время российских выборов 8 сентября, пишет Лента.ру.

В России необходимо ужесточить избирательное законодательство. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

По мнению ряда политиков и экспертов, в уголовном кодексе должна появиться статья, предусматривающая наказания за подрыв суверенитета страны.