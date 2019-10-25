Госдума одобрила повышение МРОТ для трех миллионов россиян

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.

Предполагается, что с 1 января 2020 года в России будет установлен МРОТ в размере 12 тысяч 130 рублей, что соответствует прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года.

Таким образом, в начале следующего года минимальная оплата труда вырастет на 850 рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как отмечается, данное повышение затронет около 3,2 миллионов человек.

Ранее профсоюзы предлагали увеличить МРОТ вдвое для доведения до размера минимального потребительского бюджета. Он составляет порядка 25 тысяч рублей.