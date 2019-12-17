Госдума хочет запретить курить на кухнях и в коридорах коммуналок

В Госдуму внесен законопроект о запрете курения на кухнях и в коридорах коммунальных квартир. На сегодняшний день курить запрещено в лифтах и на лестницах многоквартирных домов.

Авторами законопроекта выступили замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член комитета Николай Герасименко. В документе говорится, что коммуналки имеют помещения для обслуживания нескольких комнат. Речь идет о кухне, коридоре, ванной, туалете. Законом не запрещено курение в этих местах.

Депутаты хотят исключить курение в помещениях, представляющих общее имущество собственников, пишет «Интерфакс». Предлагаемый законопроект направлен на защиту прав некурящих россиян, включая женщин, детей и стариков, объяснили депутаты.

С октября в России запрещено жарить на балконе шашлык, а из-за брошенного окурка можно получить уголовный срок.

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