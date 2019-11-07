В Госдепе США рассказали о добыче нефти в Сирии

В Госдепе США рассказали о добыче нефти в Сирии

фото: Neftok.ru

Нефть в Сирии добывается местными властями. Госдепартамент не получал от президента США Дональда Трампа указания по поводу нефтяных месторождений на северо-востоке республики.

По словам высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства, в Госдепартаменте, не получали указания от администрации Трампа что-либо делать с нефтяными месторождениями.

Такой ответ дал дипломат на вопрос журналистов о том, рассматривали ли американские власти возможность отправить в Сирию представителей американских нефтяных компаний, для восстановления нефтедобывающей инфраструктуры региона.

Он отметил, что задачей американских военных в Сирии является обеспечение безопасности районов, где находятся нефтяные месторождения, пишет РБК.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты планируют защищать нефть от самой Сирии.

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