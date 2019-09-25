Госдеп неубедительно объяснил невыдачу виз делегации РФ

Соединенные Штаты серьезно относятся к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям для участия в организованных ООН мероприятиях, заявили в Госдепартаменте.

При этом, комментируя ситуацию с невыдачей американских въездных виз членам делегации РФ представитель Госдепа заявил, что информация об этом конфиденциальна.



Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ряд членов Совета Федерации не получили визы и не смогут принять участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят неубедительными и американский заместитель посла был вызван в МИД, где ему передали ноту протеста.



Отметим, что согласно соглашению между ООН и США, Вашингтон не должен препятствовать делегациям приезжать на мероприятия под эгидой организации, пишет «РИА Новости».

Десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.