Госдеп неубедительно объяснил невыдачу виз делегации РФ

Госдеп неубедительно объяснил невыдачу виз делегации РФ

news.pn

Соединенные Штаты серьезно относятся к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям для участия в организованных ООН мероприятиях, заявили в Госдепартаменте.

При этом, комментируя ситуацию с невыдачей американских въездных виз членам делегации РФ представитель Госдепа заявил, что информация об этом конфиденциальна.


Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ряд членов Совета Федерации не получили визы и не смогут принять участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят неубедительными и американский заместитель посла был вызван в МИД, где ему передали ноту протеста.


Отметим, что согласно соглашению между ООН и США, Вашингтон не должен препятствовать делегациям приезжать на мероприятия под эгидой организации, пишет «РИА Новости».

Десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

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Места: Россия, США
События: политика
Организации: МИД
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