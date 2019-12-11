На горящем заводе в Екатеринбурге начались взрывы
В Екатеринбурге еще днем 10 декабря в районе стадиона «Калининец» на улице Фронтовых Бригад начался сильный пожар. Площадь возгорания превышает 800 квадратных метров.
Есть угроза обрушения кровли ангара. Силы и средства МЧС продолжают работу. По предварительным данным горит краска. Начали взрываться бочки с продукцией. Появился один пострадавший, с термическими ожогами был госпитализирован руководитель цеха, в котором произошел пожар.
В ликвидации пожара задействовано 70 человек и 16 единиц техники. Также с началом взрывов пришлось задействовать пожарный поезд, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что на нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошел крупный пожар, в результате которого погибли два человека.
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