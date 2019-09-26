Горевший траулер РФ затонул в Норвегии и может взорваться
Горевший в порту Норвегии российский траулер «Бухта Наездник» частично затонул. Береговая охрана предупреждает о возможном взрыве емкости с аммиаком на борту.
Пожар на судне длился 22 часа. На траулере находятся около 200 тыс. литров дизтоплива и цистерна с аммиаком.
В Норвегии боятся загрязнения воды топливом. Существует вероятность взрыва, но она снижается, так как судно стало охлаждаться.
Дым, исходящий от траулера, признали опасным. Из-за него в близлежащей больнице отменили ряд операций и эвакуировали жителей расположенных рядом с портом домов, пишет Lenta.ru.
Накануне сообщалось о пожаре на российском траулере в порту Тромсё. Причиной ЧП называли халатность при проведении сварочных работ.
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