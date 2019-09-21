Google заявила о создании самого мощного компьютера в мире

Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способеный выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.

Как сообщает The Financial Times со ссылкой на научный доклад корпорации, за 3 минуты и 20 секунд процессор совершает расчет, на который самому мощному в мире компьютеру «Саммиту» понадобилось бы около 10 тысяч лет.

Разработчики компании уверены, что это изобретение станет важным шагом для дальнейшего проведения операций с полномасштабным квантовым вычислительным процессом.

При этом официально Google комментировать эту информацию не стала, отмечает «Газета.ру».

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