Google заявила о создании самого мощного компьютера в мире
Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способеный выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.
Как сообщает The Financial Times со ссылкой на научный доклад корпорации, за 3 минуты и 20 секунд процессор совершает расчет, на который самому мощному в мире компьютеру «Саммиту» понадобилось бы около 10 тысяч лет.
Разработчики компании уверены, что это изобретение станет важным шагом для дальнейшего проведения операций с полномасштабным квантовым вычислительным процессом.
При этом официально Google комментировать эту информацию не стала, отмечает «Газета.ру».
Ранее «Русская Планета» подробно рассказывала, зачем российским детям нужно получать робототехническое образование.
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