«Робототехника – не сказка из далёкого будущего. Это реальность»
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Фото: Cotton Puryear, Virginia National Guard Public Affairs / Flickr

Фото: Cotton Puryear, Virginia National Guard Public Affairs / Flickr

Зачем российским детям робототехническое образование

В последнее время в России всё более популярными становятся образовательные кружки, где дети учатся конструировать роботов. «Русская Планета» поговорила с Николаем Сметаниным, руководителем клуба «Робомастер» имени Софьи Ковалевской и узнала, с какими трудностями сталкиваются робототехнические кружки и почему так важно развивать робототехнику в России.

Николай Николаевич, чем можно объяснить такую популярность робототехники в мире?

- Сейчас на дворе 21 век, робототехника занимает лидирующие позиции в создании приборов, машин, и так далее. Но есть и печальные новости для России: мы отстает от развитых стран на 20-25 лет – это старые данные, быть может, сейчас разрыв чуть сократился, но он есть. О чём можно говорить, когда первый набор в технические вузы по этой специальности начался лишь в 2014 году? То есть, лишь в этом году появились первые выпускники, а на Западе по этой специальности давно и успешно обучают студентов.

Очень жаль, что в России пока такая ситуация сложилась, у нас есть роботы - в военном деле, в структурах МЧС, но в ограниченном масштабе. И на производстве роботы применяются - в автомобильной промышленности, например, но большая часть из них – импортного производства.

То есть, роботизированные станки и оборудование появляются, но из-за того, что обучение робототехнике, по сути, только началось, не хватает специалистов, которые могут управлять ими. Когда мы создали клуб «Робомастер» в 2015 году, я пытался искать молодёжь, которая могла бы преподавать детям робототехнику. И никого не нашёл!

Причем, на первоначальном этапе обучения это не обязательно должен быть именно робототехник, достаточно просто быть выпускником технического вуза и понимать в компьютерах, иметь возможность разобраться с дополнительной литературой, знать азы программирования…

к слову, на Западе существует система образования STEM – наука, технологии, инженерия и математика. Все эти дисциплины заложены в основу образовательных программ, и из колледжа выходит уже готовый инженер. У нас, к сожалению, пока об этом больше говорят, чем делают, и в государственную образовательную стратегию принцип STEM не входит.

А как насчёт обучения робототехнике детей? В некоторых школах уже появляются классы…

- Такое есть, но, к сожалению, далеко не везде. И то, лишь в 7-10 классах и по ограниченным программам. Школа не может дать того, что могут дать специализированные кружки и клубы.

А технопарки? Казалось бы, их сейчас в Москве очень много.

- Это лишь на словах. Когда начинаешь говорить с ответственными людьми, с чиновниками на уровне управ – ничего не выходит. К тому же, технопарки расположены на удалении, родители с детьми туда не смогут ездить на регулярные занятия. Должна быть возможность получить техническое образование в том месте, где ты живёшь, в шаговой доступности.

Как Вам пришла в голову идея открыть клуб робототехники?

Выйдя на пенсию, я стал искать возможность обеспечить себе какое-то занятие, стал изучать направления и меня заинтересовала робототехника как наиболее интересное и перспективное направление. Купил франшизу и организовал клуб. Первое время мне приходилось доплачивать преподавателям из собственной пенсии, детей было мало, хотел даже бросить это дело. Но затем мы переехали на новое место, дела пошли лучше, и удалось выйти на ноль.

Николай Николаевич с командой клуба «Робомастер»

Кружков робототехники сейчас очень много. Но складывается ощущение, что это больше про бизнес и желание заработать на модной теме.

- Конечно, коммерческая составляющая имеется. Ни один клуб не сможет существовать без финансовой подпитки. Это и зарплата преподавателям, аренда, закупка оборудования… даже самый простой комплект для сборки робота стоит от 20 тысяч. Именно поэтому мы пока не можем обучать детей старшего возраста: там комплект учебного робота стоит от 70 до 150 тысяч рублей. И на таком комплекте могут заниматься максимум 3 человека. Поэтому пока учим детей не старше 12 лет. И, к слову, с момента открытия нашего клуба мы ни разу не поднимали цены на обучение, поскольку понимаем, что ситуация в стране сложная и у людей нет денег.

Как вы выживаете? Помогает ли государство?

- Я неоднократно обращался в префектуру, и в управу, создал проект ресурсного центра в районе. Но складывается ощущение, что чиновники на местах просто ничего в этом не понимают. Для них робототехника - как сказка из далёкого будущего, либо история, как кто-то на этом просто решил заработать, но это не совсем так. Было бы хорошо, если бы государство хотя бы частично помогло – с арендой помещений, с закупкой оборудования, хотя бы в счёт кредита, а заработок мы бы пускали на развитие. Но этого нет.

Это удивительно слышать, ведь нам каждый день говорят о цифровизации, о шестом технологическом укладе, о робототехнике в том числе…

- В том-то и дело. И президент об этом много говорит, и программы есть… я изучал документы, касающиеся партнёрства государства и частных компаний в образовательной сфере, и о робототехнике там тоже сказано. Всё прописано – что школы не только могут, но и должны взаимодействовать с частными предприятиями.

Я почти год добивался ответа от одной из школ в нашем районе. И в конце концов один из замов сказал мне – ой, нам кажется, что вы что-то от нас хотите, что мы понять не можем… больше я в школы не ходил. А в одном из так называемых развивающих центров мне прямо сказали, что 75% дохода будут забирать себе. Просто за аренду помещения. Это значит, что я не смогу платить зарплату преподавателям, не смогу купить оборудование.

И во многих местах могут просто не ответить. Отношение, скажу грубо, но так оно и есть – плёвое. То есть, Путин говорит одно, а на местах будто этого не слышат вообще.

Как строится образовательный процесс?

- Маленькие дети, от 5 до 7 лет, учатся собирать непрограммируемые модели. Это самое простое. Но это важный этап, поскольку так развивается мелкая моторика. Дети получают навыки командной работы. А также учатся применять силу: даже пластиковые детали не всегда просто соединить друг с другом.

Потом к таким моделям добавляются электромоторы, всевозможные датчики. А потом дети учатся программировать – это, к слову, можно делать начиная уже с первого класса. Например, можно собрать простую модель, которая должна двигаться только по чёрной полосе, для такого робота нужен цветовой датчик и несложная программа.

Собирают ли дети роботов дома?

- Конечно, можно и дома – есть наборы для этого. Но без наставника, без системы, будучи предоставлен сам себе, ребёнок просто поиграется, а потом бросит. У нас же некоторые дети четвёртый год подряд ходят, и им очень нравится.

Ваш клуб скоро отправится на всемирный робототехнический фестиваль в ОАЭ. Трудно ли попасть на такое мероприятие?

- Робототехнических конкурсов проводится очень много по всему миру. Года три назад мы, к слову, заняли первое место на одном из российских конкурсов.

Конкурсы – очень важная часть обучения. Это азарт, командная работа, радость победы – детям это важно. Но на международные конкурсы попасть непросто, нужно оплатить билеты и гостиницы для детей, купить оборудование, форму. Сам клуб такое не потянет, поэтому без помощи спонсоров не обойтись.

Тема предстоящей Олимпиады FIRSTGlobalChallenge в Дубаи - необходимость устранения экологических угроз человечеству в 21 веке. В ходе соревнований молодые инженеры представят созданные ими роботы, как прообразы устройств, применяемых для очистки мирового океана.

Только регистрационный взнос за команду составляет 10 тысяч долларов. Нам удалось договориться с организаторами, что перелёт для команды они оплатят, но необходим робототехнический комплект для участия в фестивале, такие наборы стоят совсем других денег, от 1600 долларов, и мы очень рассчитываем на финансовую помощь.

Что дает России участие наших ребят в международных конкурсах?

- Это продвижение наших умов и талантов, стимул для их развития. И хочу отметить ещё одну деталь: кроме нашего клуба, из наших почему-то мало кто ездит. Всё держится на энтузиастах, на фанатах своего дела, но нас пока мало.

И, как бы там ни было, нам нужно развивать робототехнику в России, нужно стремиться завоёвывать награды на международных состязаниях юных инженеров, ведь всё это будет способствовать дальнейшему развитию образовательной робототехники в интересах подготовки инженерного резерва нашей страны. 

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