Гололедица ждёт москвичей этим вечером

На дорогах столицы этим вечером образуется гололедица. Об этом москвичей и гостей города предупредили метеорологи.

Влияние на столицу оказывает арктический антициклон из Волго-Вятского региона. При этом осадки в этот день маловероятны.

Уже сейчас в Москве облачно - морось и небольшой снег. Атмосферное давление - стабильно высокое, что плохо скажется на метеозависимых людях, отмечает «Российская газета».

Вторжение по-настоящему холодного арктического воздуха ожидается на большей части территории России.

Читайте нас в мобильном приложении