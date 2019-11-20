Гололедица ждёт москвичей этим вечером
На дорогах столицы этим вечером образуется гололедица. Об этом москвичей и гостей города предупредили метеорологи.
Влияние на столицу оказывает арктический антициклон из Волго-Вятского региона. При этом осадки в этот день маловероятны.
Уже сейчас в Москве облачно - морось и небольшой снег. Атмосферное давление - стабильно высокое, что плохо скажется на метеозависимых людях, отмечает «Российская газета».
Вторжение по-настоящему холодного арктического воздуха ожидается на большей части территории России.
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