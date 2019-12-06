60 голодных белых медведей взяли в кольцо поселок на Чукотке

Чукотское село Рыркайпий окружили 60 белых медведей. Аномально теплая погода привела к тому, что лед у берега не окреп и животные не могут уйти в море.

Об этом рассказала руководитель «Медвежьего патруля» села Татьяна Миненко. По ее словам, медведи не могут покинуть окрестности села, а во избежание встречи людей с хищниками организовано дежурство возле школ и садов, отменены развлекательные мероприятия.

Миненко отметила, что медведи вынуждены находиться на берегу из-за отсутствия морозов. Когда именно ситуация может разрешиться, она не сказала.

Год назад поселок окружали 28 медведей, пишет РИА Новости. В 2014 году вблизи села задержались более 50 особей.

Ранее в Карелии медведь набросился на дрессировщика во время представления. Его убрали с помощью электрошокера.

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